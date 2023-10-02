Babasını uykusunda tüfekle katletmişti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kan donduran olay, dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.G., evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından 3 el ateş ederek vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı.

POLİSE TESLİM OLDU

T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. T.G.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi Kuşdamı mezrasında toprağa verildi. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

VAHŞETİN ARDINDAN DRAM ÇIKTI

İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

