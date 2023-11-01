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  4. Bacak bacak üstüne attı, polis uyardı! O anlar kamerada... Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı

Bacak bacak üstüne attı, polis uyardı! O anlar kamerada... Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı

01.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Türkiye uzun süredir Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Haklarında çok sayıda iddia ortaya atılan ve MASAK raporu ortaya çıkan Polat çiftine dün gece yarısı şafak operasyonu düzenlenmişti. Polat çifti ile beraber 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltıyla ilgili görüntüler de paylaşılırken görüntülerin birinde Engin Polat'ın hastanede bacak bacak üstüne attığı ve polis tarafından uyarıldığı görüldü.

Türkiye'de aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkındaki iddialar gündemden düşmüyordu. Son olarak Polat çiftine dün gece yarısı şafak operasyonu düzenlenmiş, Polat çiftiyle beraber 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

POLİSİN ENGİN POLAT'I UYARDIĞI ANLAR KAMERADA

6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün'ün de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin işlemler için emniyete götürüldüğü öğrenilmişti. Şüphelilerin gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüler paylaşılırken ortaya çıkan yeni bir görüntü dikkat çekti.

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Söz konusu görüntülerde; Engin Polat'ın hastanede bacak bacak üstüne attığı, o anlarda polis tarafından uyarıldığı görüldü.

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Öte yandan yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Dilan Polat engin polat

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