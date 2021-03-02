HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bagajda götürüyormuş! Kısıtlama denetiminde şaşırtan manzara

Bagajda götürüyormuş! Kısıtlama denetiminde şaşırtan manzara

02.03.2021 16:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında hastalanan oğlakları araba bagajında veterinere götüren çiftçi polislerin denetimine takıldı.

Manavgat’ta polis tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan kontrollerde ilginç bir olay yaşandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta sonu Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaptıkları uygulamada 07 L 6450 plakalı otomobili durdurdu.

İZİN BELGELERİNE BAKILDI

Otomobil sürücüsü görevlilere hayvancılık belgesini ibraz ederken, otomobilin bagajında 2 tane oğlak olduğunu, hastalanan oğlakları Gündoğmuş’tan Manavgat’a veterinere getirdiklerini söyledi.Kontrolleri yapılan sürücü, izin belgelerini gösterdikten sonra veterinerin yolunu tuttu.

AW256482_01 (1)

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Çöpten Türk bayrağı çıkardılar! Antalya'da tepki çeken görüntüÇöpten Türk bayrağı çıkardılar! Antalya'da tepki çeken görüntü
Ali imran suresinin meali ve faziletleriAli imran suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

AFAD'dan ilk 6 saat uyarısı: Deprem sonrasında...

AFAD uyardı: Deprem sonrası ilk 6 saate dikkat

4 üniversite mezunu, taksici oldu: Mutlu olduğum işi yapıyorum

4 üniversite mezunu, taksici oldu: Mutlu olduğum işi yapıyorum

Zeus Sunağı 140 yıl sonra Bergama'ya iade edilecek

140 yıl sonra ana yurduna dönüyor!

Çöpten Türk bayrağı çıkardılar! Antalya'da tepki çeken görüntü

Çöpten Türk bayrağı çıkardılar! Antalya'da tepki çeken görüntü

Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçide muayene olmak için dakikalarca sıra bekliyorlar

Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü!

İkinci kez geldi: İçeri nasıl girdi bilmiyoruz

İkinci kez geldi! 'İçeri nasıl girdi bilmiyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.