Bağcılar'da dehşet! Annesini öldürdü! Eve gelen baba korkunç manzarayla karşılaştı

Korkunç olay, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olan T. G., annesi S. G.’yi bıçakladı. Bir süre sonra eve gelen baba T.G., kapının açık olduğunu görünce şaşırarak içeri girdi.

EVE GELİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve girdiğinde yaşlı adam gördüğü manzara ile şok oldu. Eşini kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gören adam evden dışarı çıktı. T.G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada T.G. evin camlarını da kırmaya başladı.

Binaya giren polis ekipleri, T.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G.’nin evde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.G.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.(İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





