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Bağcılar'da kayınpederini ‘geber' diyerek meyve bıçağıyla yaralamıştı: Üzerime kapıyı kilitlediler...

31.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan, Buket Güneş hakkında "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Kayınpederi Nihat Güneş'i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş ifadesinde, ''Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim ''dedi.

Bağcılar'da kayınpederini ‘geber' diyerek meyve bıçağıyla yaralamıştı: Üzerime kapıyı kilitlediler...

İstanbul Bağcılar’da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş’i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanık Güneş’in 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmek isteyen fakat kayınvalidesi ile kayınpederi gitmesine engel olunca kayınpederi Nihat Güneş'i “geber geber” diyerek meyve bıçağıyla bıçaklayan gelin Buket Güneş'in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Buket Güneş ile avukatı hazır bulundu.

KAYINPEDER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Mağdur kayınpeder Nihat Güneş celse arasında gelinine yönelik şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu. Duruşmada son savunmasını yapan tutuksuz sanık Buket Güneş "Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim" dedi. Mahkeme heyeti sanığa kasten yaralama suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek davayı bitirdi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ocak tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık Buket Güneş’in, müşteki Nihat Güneş’in gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtilmişti. Sanığın olay günü önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılmak istemesi sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartışıp, meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden bir kez bıçakladığı anlatılmıştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine sanığın bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edilmişti. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini, bunu görüp durdurmak istediğini, bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de sanığın evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında “geber geber” diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Sanık beyanında ise evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini, o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtmişti. Savcılık, sanık Buket Güneş hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

(İHA)

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