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Bağcılar'da sapık hırsız paniği! Kadın iç çamaşırlarını çaldı, kameraya yakalandı

11.07.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da kuruması için apartmanın bahçesine asılmış kadın iç çamaşırlarını çalan hırsız kameraya yakalandı. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen apartman sakinleri şoke olurken, şahsın yakalanması için polis başvurdu. Yaşananlarla ilgili konuşan bina sakini Bilal Dönmez, "Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir." dedi.

Bağcılar'da sapık hırsız paniği! Kadın iç çamaşırlarını çaldı, kameraya yakalandı

İstanbul Bağcılar'da yaşanan kadın iç çamaşırı hırsızlığı mahalleyi tedirgin etti. Mahmutbey Mahallesi'nde bir apartmanda bahçeye kuruması için asılan çamaşırların olduğu yere sabah saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi geldi. İpe asılmış olan onlarca çamaşır içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yönelen kişi, 3 parça kadın iç çamaşırını eline aldı.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇALDI

Asılan çamaşırları bir kez daha baştan sona kontrol eden şüpheli, yanına aldığı çamaşırları elindeki poşete koyup olay yerinden uzaklaştı.

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"SAPIKÇA BİR DÜŞÜNCE"

Sabah saatlerinde bahçeden gelen seslerden şüphelenen bina sakinleri bahçeyi kontrol etti. Daha sonra da güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine olay ortaya çıktı. Binada oturan Bilal Dönmez yaşadığı olayı anlattı. Komşusunun kendisini uyardığını ifade eden Dönmez, "Sabah saat 6 buçukta komşum beni aradı, binanın yan tarafından bir ses geldiğini söyledi. Bir bakar mısın diye sordu. Ben aşağı indiğimde ilk etapta bir şey göremedim. Çamaşırlara, motosikletlere baktım herhangi bir şey fark etmedim. Daha sonra olayı anlamak için kameralara baktık. Bir şahsın girdiğini, kurutma amaçlı asılan çamaşırların içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yöneldiğini gördük. Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin tespit edilip yakalanmasını istiyorum. Aileme bu ciddi durumu çok fazla yansıtmak istemedim ama normal bir şey değil. İhtiyacı olan birisi gelip buradan sadece kadın iç çamaşırını seçmez. Bu sapıkça bir düşünce. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir. O yüzden bu insanların sokakta rahatça dolaşmaması lazım" diye konuştu.

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"DAHA KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Aynı binada yaşayan ve çamaşırları kuruması için önceki gece ipe asan Tanju Kuloğlu da "Gece vakti çamaşırları kendim astım. Sabah kalktığımızda bacanağımla kamera kayıtlarını incelemeye karar verdik. Normal değil sapıkça bir yaklaşım. Bu durum bizi aile olarak derinden etkiledi. Bu durumun başkasının başına gelmemesi için, daha kötü sonuçlar doğurmaması için bu konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sapık Hırsız Bağcılar

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