Bağcılar'daki yangından acı haber geldi! 1 kişi yaşamını yitirdi...

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok’ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. (DHA)





