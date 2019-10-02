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BAĞCILAR'DA YAN YATAN MİNÜBÜSTEKİ SÜRÜCÜYÜ BAŞKA SÜRÜCÜ KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:50 | Son Güncelleme

Bağcılar Batışehir yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Bağcılar Batışehir yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada minibüs içinde sıkışan sürücüyü kazayı gören bir başka sürücü camı kırarak dışarıya çıkarırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bağcılar Batışehir Yanyol İkitelli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cevat Şenlik yönetimindeki 34 CBZ 523 plakalı minibüse arkasından gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırımda bulunan trafik levhasına çarparak devrildi. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinden kaçtı. O sırada yoldan geçen bir başka sürücü otobüsün içinde sıkışan Cevat Şenlik'i otobüsün ön camını kırarak dışarı çıkardı.
Kazadan yara almadan kurtulan Cevat Şenlik "Arkadan gelen araç bana vurdu. Bende bir araca vurdum. Bende aracı sağa yanaştırdım kurtarmak için. Bende kenara kaçtım. Araba yan yattım. Arabada kimse yoktu bir ben vardım. Camı kırdım arkadaş beni çıkardı" dedi.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
-kazadan görüntü
-sürücü röp
-polis ekipleri
-Genel ve Detaylar

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