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Bağımsız adayın görüntüleri vatandaşları güldürdü!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 08:19 | Son Güncelleme

Düzce İl Genel Meclisi Bağımsız adayı İsmail Çelebi, vinç üzerinde miting gerçekleştirdi. Dün kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Anıtpark Alanı'na bir vincin sepetine binerek gelen İsmail Çelebi, düşmemek için vücuduna ip bağladı.

Burada vatandaşlara hitap ederek kendisine oy isteyen Çelebi, vatandaşların gülüşmeleri arasında sorulan sorulara cevap verdi.

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Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde kendisine oy isteyen Çelebi'nin, kendine oy isterken "Verseniz de olur vermeseniz de olur." demesi üzerine vatandaşlar gülmeye başladı.

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"Düşeceksin Başkan" diye bağıran vatandaşlara "Ben düşemem" diyerek konuşmasına devam eden Çelebi, mikrofonun pili bitince de zor anlar yaşadı.

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Çelebi, mitingini cep telefonundan açtığı oyun havası eşliğinde bitirdi.

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AA

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