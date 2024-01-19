Bağırsak çatlaması nedir, neden olur? Bağırsak çatlaması belirtileri ve tedavisi

Bağırsak çatlaması denilen rahatsızlık, makat çatlağı olarak da bilinir ve bu rahatsızlık, tıbbi terimle anal fissür olarak açıklanır. Anal fissür, anüs bölgesindeki cildin yırtılmasıyla karakterizedir ve bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu durum genellikle dışkılama sırasında yaşanan zorlanma, kronik kabızlık, ishal veya anüs bölgesine zarar veren diğer durumlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bağırsak çatlaması yaşayan bireyler fiziksel ve psikolojik zorluklarla karşılaşabilirler.

Bağırsak çatlaması nedir?

Makat kanalı, kalın bağırsağın son kısmıdır ve anüse açılan ince bir tüptür. Bağırsak çatlağı ya da diğer adıyla anal fissür makat kanalının iç kısmında oluşan bir yırtıktır. Bu noktada “Bağırsak çatlaması neden olur?” sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Bağırsak çatlakları genel olarak dışkılama sırasında aşırı zorlanmaya ya da sert dışkıya bağlı olarak oluşur. Bağırsak çatlaması doğum veya inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer durumlara da bağlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bağırsak çatlaması belirtileri ise şunlardır:

Dışkılama sırasında şiddetli ağrı

Tuvalet kağıdında kan

Anal bölgede kaşıntı ya da tahriş

Bağırsak çatlaması tedavisi nasıldır?

Bağırsak çatlaması anüs bölgesindeki cildin yırtılmasıdır ve genellikle dışkılama sırasında yaşanan zorlanma ya da diğer anüs bölgesine zarar veren durumlar sonucunda ortaya çıkar. Bağırsak çatlakları genel olarak kendiliğinden iyileşir ancak ağrı ve kanama birkaç haftadan fazla sürerse, bir doktora görünmeniz önemlidir. Bağırsak çatlaması tedavisine yönelik yaygın yaklaşımlar şu şekildedir:

Yeterli lif alımı dışkıyı yumuşatır ve bağırsak çatlaması tedavisinde önemli bir rol oynar.

Sebze, meyve ve tam tahıllar içeren yüksek lifli bir diyet benimsemek ve bol su içmek dışkının daha yumuşak olmasını sağlar.

Doktorun önerisiyle anüs bölgesine uygulanan bazı topikal kremler ve merhemler, ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Sıcak su oturma banyoları anal bölgeyi temizlemek ve rahatlatmak için etkili olabilir.

Dışkının daha yumuşak olmasını sağlamak için doktorunuz dışkı yumuşatıcı ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar dışkının geçişini kolaylaştırarak zorlanmayı azaltabilir.

Anal bölgedeki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek kremler ya da losyonlar kullanılabilir.

Nadiren botoks enjeksiyonları, anal sfinkter kaslarını gevşeterek çatlamaya bağlı ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.





