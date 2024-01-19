Bağırsak çatlaması nedir, neden olur? Bağırsak çatlaması belirtileri ve tedavisi

Bağırsak çatlaması denilen rahatsızlık, makat çatlağı olarak da bilinir ve bu rahatsızlık, tıbbi terimle anal fissür olarak açıklanır. Anal fissür, anüs bölgesindeki cildin yırtılmasıyla karakterizedir ve bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu durum genellikle dışkılama sırasında yaşanan zorlanma, kronik kabızlık, ishal veya anüs bölgesine zarar veren diğer durumlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bağırsak çatlaması yaşayan bireyler fiziksel ve psikolojik zorluklarla karşılaşabilirler.
Makat kanalı, kalın bağırsağın son kısmıdır ve anüse açılan ince bir tüptür. Bağırsak çatlağı ya da diğer adıyla anal fissür makat kanalının iç kısmında oluşan bir yırtıktır. Bu noktada “Bağırsak çatlaması neden olur?” sorusuna şu yanıtı verebiliriz:
Bağırsak çatlakları genel olarak dışkılama sırasında aşırı zorlanmaya ya da sert dışkıya bağlı olarak oluşur. Bağırsak çatlaması doğum veya inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer durumlara da bağlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bağırsak çatlaması belirtileri ise şunlardır:
Bağırsak çatlaması anüs bölgesindeki cildin yırtılmasıdır ve genellikle dışkılama sırasında yaşanan zorlanma ya da diğer anüs bölgesine zarar veren durumlar sonucunda ortaya çıkar. Bağırsak çatlakları genel olarak kendiliğinden iyileşir ancak ağrı ve kanama birkaç haftadan fazla sürerse, bir doktora görünmeniz önemlidir. Bağırsak çatlaması tedavisine yönelik yaygın yaklaşımlar şu şekildedir: