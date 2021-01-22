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Bağırsak kanseri belirtileri ve sebepleri nelerdir?

22.01.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Bağırsak kanseri ile kastedilen ağırlıklı olarak kalın bağırsağın kanseridir. Kalın bağırsak kanseri 2 bin kişide bir görülür. En sık görülen kanser tiplerinden bir tanesidir. Yüzde 70 oranında kalın bağırsağın makata çıkışa yakın olan sol bölümde görülür. Yüzde 30 civarında ise kalın bağırsağın orta ve sağ bölümlerinde izlenir. Bağırsak kanserinin neden olduğu herkesin merakını çeken bir konudur. Bağırsak kanseri ağırlıklı olarak diyetteki hatalar sebebiyle olur.

Batı tarzı diyet denilen, kırmızı et açısından zengin, hamburgerler, pizzalar, aşırı yağda kızartılmış gıdaların tüketilmesiyle oluşur. Ayrıca alkolün ve sigaranın fazla miktarda tüketilmesi bu konuda çok etkilidir. Ancak bağırsağın kendisinden çıkan polipler vardır. Bağırsaktan çıkan üzüm taneleri gibidir. Polipler zaman içinde durunca kanserleşebilir. Bazı ailelerde ailevi polip hastalığı vardır, anneden babadan çocuğa intikal eder. Bu hastalarda kanser gelişebilir.

Ülseratif kolit adı verdiğimiz bazı iltihabi bağırsak hastalıklarının zemininde kanser gelişebilir. Nadiren uzun süren makat fistüllerinin zemininde kanser gelişebilir. Makatta kanama, zayıflama, halsizlik, gece terlemeleri, kilo kaybı, iştah azalması gibi belirtiler olduğunda hekime başvurmak gereklidir.

BAĞIRSAK KANSERİ NASIL TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLİR?

Başlıca hekimin muayenesiyle şüphelenilir. Ancak tanısında makat bölümünün (anoskopi), kalın bağırsağın son 25 santimetresinin (rektoskopi), kalın bağırsağın sol yarısının (sigmoidoskopi) ya da kalın bağırsağın tamamının incelenmesi (kolonoskopi) çok önemlidir. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi ya da MR ile yapılan sanal kolonoskopi tanıda çok önemlidir. Dışkıda kan testi ile gizli kanın var olup olmadığının araştırılması önem taşır. İlaçlı bağırsak röntgeni değerli bir yöntemdir.

Bağırsak kanseri başlıca ameliyatla ya da cerrahi yöntemle tedavi edilir. Ancak ek yöntemler de vardır. Kemoterapi adı verilen damardan ilaç verilerek yapılan kanser tedavisi, radyoterapi adı verilen ışın tedavisi, hedefli tedaviler adlı direkt olarak kansere yönelik tedaviler devreye girer

BAĞIRSAK VE MAKAT BİOFEEDBACK TEDAVİSİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Bağırsak ve makat hastalıklarında özellikle gaz ve dışkı kaçırma çok ciddi bir sorundur. Bu hastalarda makat kaslarının gücünü arttırmak amacıyla, kişinin makat kaslarına belli sıklıkta elektriksel uyaranlar vererek güçlendirmeye çalışmaya biofeedback tedavisi adı verilir. Makat kaslarında belli egzersizler yaparak gaz ve dışkı kaçırmasının önlenmesidir. Bu tedavi, başlıca bu konuyla uğraşan kolorektal cerrah proktolog ya da proktoloji uzmanları tarafından yapılır. Tedavi başlıca makat kanalının içine parmak çapında bir aletin yerleştirilmesi, alet tarafından uyaranlar vererek, makat kaslarının hacminin genişletilmeye çalışılmasıdır.

Jimnastik yapan bir kişinin kaslarını güçlendirmesi gibi, makat kasları da aynı şekilde güçlenir ve bu şekilde hastalıkla mücadelede büyük önem kazanır.


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