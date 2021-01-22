Bağırsak kanseri belirtileri ve sebepleri nelerdir?

Batı tarzı diyet denilen, kırmızı et açısından zengin, hamburgerler, pizzalar, aşırı yağda kızartılmış gıdaların tüketilmesiyle oluşur. Ayrıca alkolün ve sigaranın fazla miktarda tüketilmesi bu konuda çok etkilidir. Ancak bağırsağın kendisinden çıkan polipler vardır. Bağırsaktan çıkan üzüm taneleri gibidir. Polipler zaman içinde durunca kanserleşebilir. Bazı ailelerde ailevi polip hastalığı vardır, anneden babadan çocuğa intikal eder. Bu hastalarda kanser gelişebilir.
Ülseratif kolit adı verdiğimiz bazı iltihabi bağırsak hastalıklarının zemininde kanser gelişebilir. Nadiren uzun süren makat fistüllerinin zemininde kanser gelişebilir. Makatta kanama, zayıflama, halsizlik, gece terlemeleri, kilo kaybı, iştah azalması gibi belirtiler olduğunda hekime başvurmak gereklidir.
Başlıca hekimin muayenesiyle şüphelenilir. Ancak tanısında makat bölümünün (anoskopi), kalın bağırsağın son 25 santimetresinin (rektoskopi), kalın bağırsağın sol yarısının (sigmoidoskopi) ya da kalın bağırsağın tamamının incelenmesi (kolonoskopi) çok önemlidir. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi ya da MR ile yapılan sanal kolonoskopi tanıda çok önemlidir. Dışkıda kan testi ile gizli kanın var olup olmadığının araştırılması önem taşır. İlaçlı bağırsak röntgeni değerli bir yöntemdir.
Bağırsak kanseri başlıca ameliyatla ya da cerrahi yöntemle tedavi edilir. Ancak ek yöntemler de vardır. Kemoterapi adı verilen damardan ilaç verilerek yapılan kanser tedavisi, radyoterapi adı verilen ışın tedavisi, hedefli tedaviler adlı direkt olarak kansere yönelik tedaviler devreye girer
Bağırsak ve makat hastalıklarında özellikle gaz ve dışkı kaçırma çok ciddi bir sorundur. Bu hastalarda makat kaslarının gücünü arttırmak amacıyla, kişinin makat kaslarına belli sıklıkta elektriksel uyaranlar vererek güçlendirmeye çalışmaya biofeedback tedavisi adı verilir. Makat kaslarında belli egzersizler yaparak gaz ve dışkı kaçırmasının önlenmesidir. Bu tedavi, başlıca bu konuyla uğraşan kolorektal cerrah proktolog ya da proktoloji uzmanları tarafından yapılır. Tedavi başlıca makat kanalının içine parmak çapında bir aletin yerleştirilmesi, alet tarafından uyaranlar vererek, makat kaslarının hacminin genişletilmeye çalışılmasıdır.
Jimnastik yapan bir kişinin kaslarını güçlendirmesi gibi, makat kasları da aynı şekilde güçlenir ve bu şekilde hastalıkla mücadelede büyük önem kazanır.
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