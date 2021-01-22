Bağırsak kanseri belirtileri ve sebepleri nelerdir?

Batı tarzı diyet denilen, kırmızı et açısından zengin, hamburgerler, pizzalar, aşırı yağda kızartılmış gıdaların tüketilmesiyle oluşur. Ayrıca alkolün ve sigaranın fazla miktarda tüketilmesi bu konuda çok etkilidir. Ancak bağırsağın kendisinden çıkan polipler vardır. Bağırsaktan çıkan üzüm taneleri gibidir. Polipler zaman içinde durunca kanserleşebilir. Bazı ailelerde ailevi polip hastalığı vardır, anneden babadan çocuğa intikal eder. Bu hastalarda kanser gelişebilir.

Ülseratif kolit adı verdiğimiz bazı iltihabi bağırsak hastalıklarının zemininde kanser gelişebilir. Nadiren uzun süren makat fistüllerinin zemininde kanser gelişebilir. Makatta kanama, zayıflama, halsizlik, gece terlemeleri, kilo kaybı, iştah azalması gibi belirtiler olduğunda hekime başvurmak gereklidir.

BAĞIRSAK KANSERİ NASIL TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLİR?

Başlıca hekimin muayenesiyle şüphelenilir. Ancak tanısında makat bölümünün (anoskopi), kalın bağırsağın son 25 santimetresinin (rektoskopi), kalın bağırsağın sol yarısının (sigmoidoskopi) ya da kalın bağırsağın tamamının incelenmesi (kolonoskopi) çok önemlidir. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi ya da MR ile yapılan sanal kolonoskopi tanıda çok önemlidir. Dışkıda kan testi ile gizli kanın var olup olmadığının araştırılması önem taşır. İlaçlı bağırsak röntgeni değerli bir yöntemdir.