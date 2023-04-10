Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? AK Parti Manisa milletvekili adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun oynadığı diziler!

AK Parti Manisa milletvekili adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nü bitiren ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle hafızalara kazındı. İşte, AK Parti Manisa milletvekili adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 1962 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezun olan Yenilehirlioğlu hem avukat hem de roman yazarıdır.

Yenilehirlioğlu, 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle adından söz ettirmiştir..

Yenişehirlioğlu TRT 1'de ekrana gelen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de oynamıştır.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU EVLİ Mİ?

Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYI OYUNCU BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2014 Yedi Güzel Adam

2016 Sevda Kuşun Kanadında

2017-2021 Payitaht "Abdülhamid"

2020 Mesnevi'den Hikâyeler

2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2022-2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

