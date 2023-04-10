Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? AK Parti Manisa milletvekili adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun oynadığı diziler!

AK Parti Manisa milletvekili adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nü bitiren ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle hafızalara kazındı. İşte, AK Parti Manisa milletvekili adayı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hayatı ve biyografisi...
Bahadır Yenişehirlioğlu, 1962 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezun olan Yenilehirlioğlu hem avukat hem de roman yazarıdır.
Yenilehirlioğlu, 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle adından söz ettirmiştir..
Yenişehirlioğlu TRT 1'de ekrana gelen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de oynamıştır.
Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
2014 Yedi Güzel Adam
2016 Sevda Kuşun Kanadında
2017-2021 Payitaht "Abdülhamid"
2020 Mesnevi'den Hikâyeler
2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
2022-2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı