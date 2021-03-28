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Bahar alerjisi ile soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir: İşte farkları!

28.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklardaki bahar alerjisinin soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, bahar alerjisi belirtilerini anlattı. Bahar alerjisi ve soğuk algınlığının farkları anlatan Dr. Mesut Arslan, belirtilerin 3 haftadan uzun sürmesi durumunda bahar alerjisinden şüphelenilmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Bahar alerjisi ile soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir: İşte farkları!

Bahar aylarında burun akıntısı, burun tıkanıklığı sorunu yaşayan hastaların yaklaşık yarısının bahar nezlesi olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, "Bahar nezlesi, ya yıl boyu sürer ya da mevsimseldir. Sık tekrarlayan burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve aksırık nöbetleri ile kendini gösterir. Aksırıklar arka arkaya 10-20 atak halinde, burun akıntısı ise su gibi olup çok bol miktarda ve devamlıdır. Akıntı olmadığı durumlarda çocuk burun tıkanıklığından şikayet edebilir. Burun tıkanıklığı burun içini kaplayan mukozanın şişmesinden olur. Alerjik nezle, göz sulanması ve kaşıntısı gibi göz alerjileri ile birlikte de görülebilir. Bazen damakta ve genizde akıntı veya kaşıntı hissedilebilir. Alerjik nezle çoğunlukla soğuk algınlığıyla karıştırılabilen bir hastalıktır’’ dedi.

3 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, "Eğer nezle, ilkbahar ve yaz aylarında başlayıp, üç haftadan uzun sürüyorsa ve iyileşme eğilimi göstermiyorsa, alerjik nezle şüphesi kuvvetli hale gelir. Böyle durumlarda mutlaka doktora danışılması gerekir. Bahar alerjisi çocuklukta 2 yaşından önce nadir görülür. Özellikle okul çağında sık görülür. Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım da görülmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle aileler çocukta öksürük ve hırıltı belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır. Çocukluk yaşlarında ilk belirtilerini veren hastalık yetişkin döneminde de devam edebilir" diye konuştu.

Çocukta alerjik nezleden şüphelenildiği durumlarda, alerjiye neden olan maddeyi tespit etmek için cilt veya kan testleri yapılabileceğini belirten Mesut Arslan, "Testlerin sonucunda, çocuğun belli bir alerjene karşı duyarlı olduğu tespit edildiği takdirde, buna karşı tedbirler alınabilir ya da bu alerjiye yönelik tedaviye başlanabilir. Alerjik nezle tedavisinin ilk adımı alerjiye sebep olan alerjenlerden kaçınmaktır. Eğer çocuktaki alerjik nezle polenlere karşı gelişiyorsa, tozlaşmanın sıkça görüldüğü aylarda, çocuğu yeşil alanlardan mümkün olduğunca uzak tutmak gerekebilir ya da temas kaçınılmazsa tedavi altında tutulması sağlanmalıdır" dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ YETERSİZ KALDIĞINDA İMMÜNOTERAPİ UYGULANIR

Mesut Arslan, "Çevresel korunma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, ilaç tedavisi etkili bir yöntem olacaktır. Bu ilaçlar sadece belirtilerin görüldüğü günlerde kullanıldıklarında bile, çocuğun şikayetlerini gidermeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi de yetersiz kaldığında çocuklarda aşı tedavisi, ’immünoterapi’ uygulanmaktadır. Çocuğun duyarlı olduğu alerjenlerin artan dozlarda çocuğa verilmesiyle bağışıklık sistemini düzenlemeyi hedefleyen aşı tedavisi, bir süre sonra vücudun bu alerjenleri doğal karşılayabilmesini sağlamaktadır” diye bilgi verdi.

İHA


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