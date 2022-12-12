Baharatta şaşkına çeviren hile yöntemleri! Kırmızı toz biber, sumak, isot, karabiber ve zencefil... İçlerinde yok yok: Kremit toz koyan da var tuz basan da

Sofraların vazgeçilmezi olan baharatlarda yapılan hileler duyanları şaşkına çevirdi. Başta kırmızı toz biber olmak üzere; sumak, isot, karabiber ve zencefilde yapılan hileler dikkat çekiyor. En büyük hilenin kırmızı toz biberde yapıldığını belirten esnaf, alışveriş yapmadan dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda vatandaşları uyardı.

Baharatlarda yapılan hileler mide bulandıracak cinsten. İnsan sağlığını hiçe sayan sahtekarlar; başta kırmızı toz biber olmak üzere sumak, isot, karabiber ve zencefilde çeşitli hilelere başvuruyor. Ağırlığının fazla gelmesi için tuz ekleyen de var; kremit tozu, talaş koyan da... Alışveriş yapacak vatandaşları uyaran esnaf, baharatları alırken görünüş ve kokusunun önemine dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK HİLE KIRMIZI TOZ BİBERDE

ATV Haber'de yer alan habere göre en büyük hile kırmızı toz biberde yapılıyor. Toz biber; kremit tozu, kepek unu ve koruyucu gıda boyasıyla karıştırılarak satılıyor.

Hileli toz biberle doğal toz biber arasında nasıl ayrım yapılacağı konusunda vatandaşı uyaran esnaf "Daha mat bir renk alır. Biraz daha bayatlamış bir görüntüsü olur. Alırken dikkat etmemiz gerek şey pul biberde, mozaik canlı bir görüntü olması lazım" diye konuştu.

AĞIR GELMESİ İÇİN TUZ ATIYORLAR

Sumakta ise gıda boyası kullanılırken, ağır gelmesi içinse tuz atıldığı belirtildi.

İSOTA, PAMUK YAĞI VE TALAŞ TOZU

İsotun içerisine pamuk yağı karıştıran hileciler, rengi içinse içerisine hem talaş tozu hem de gıda boyası karıştırıyorlar.

KARABİBERDE İRMİK HİLESİ

Karabiber de ise irmik ve koruyucu kullanılıyor.

ZENCEFİLİ KOKLAYARAK ALIN

Zencefilin içine ise mısır unu ve nohut unu katılırken, uzmanlar "zencefili koklayarak alın" uyarısında bulunuyor.