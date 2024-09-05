HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçedeki beklenmedik gelişme hayretler içinde bıraktı! 15 yıldır oradaydı... İlk kez karşılaştılar

Bahçedeki beklenmedik gelişme hayretler içinde bıraktı! 15 yıldır oradaydı... İlk kez karşılaştılar

05.09.2024 12:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Ağustos ayında meyve veren erik ağacı Eylül ayında tekrar çiçek açtı. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığına değinen bahçe sahipleri "15 yıldır bu erik ağacı burada. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık." dedi. Bahçe sahipleri "Ağaçlar bile bize geleceğin iyi olmadığını bize bildiriyor” diye konuştu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Mehmet Şeker, bahçelerindeki erik ağacındaki beklenmedik gelişmelerin kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi. 15 yıldır aynı bahçede bulunan bir erik ağacı, Ağustos ayında yaprak döküp meyve verirken Eylül ayında ise yeniden çiçek açmaya başladı. Bu durum karşısında hayretler içinde kalan Şeker, "Ağaçlar bile geleceğin iyi olmadığını bize bildiriyor" dedi.

AW281273_01

“AĞACIN BİR TARAFINDA ÇİÇEK BİR TARAFINDA MEYVE VAR”

Ağacın bir tarafında çiçek bir tarafında meyvenin olduğunu söyleyen Şeker, “Bahçemde yetiştirdiğim bu ağaç ağustos ayında yaprağını döktü. Eylülde tekrar çiçek açtı. Ağacın bir tarafında çiçek bir tarafında meyve var. İnşallah sonumuz iyi olur. Ben bu durumu iyi karşılamıyorum. Çünkü iklimler değişti yağışlar azaldı. Ağaçlar bile bize geleceğin iyi olmadığını bize bildiriyor” şeklinde konuştu.

AW281273_02

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLER KARŞILAŞMADIK”

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığına değinen Esme Şeker ise “15 yıldır bu erik ağacı burada. Baharda çiçek açtı sonra meyve verdi. Fakat şimdi yeniden çiçek açtı. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Meyvesini verir kışa girerdi ama bu sene ilginç bir şekilde tekrar çiçek açtı. Muhtemelen tekrar meyve de verecektir” şeklinde konuştu. (İHA)

AW281273_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sivas ağaç meyve çiçek
En Çok Okunan Haberler
Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı! Önüne kırdı, tokat attı, küfretti...

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı! Önüne kırdı, tokat attı, küfretti...

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

Kaş'taki ocakbaşının şikayetlere verdiği yanıtlar olay oldu

Kaş'taki ocakbaşının şikayetlere verdiği yanıtlar olay oldu

Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.