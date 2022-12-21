HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli 6 dönümlük arsasını bağışlamıştı! Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

Bahçeli 6 dönümlük arsasını bağışlamıştı! Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

21.12.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nevşehir'deki yaklaşık 6 dönümlük arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığını ilan etmişti. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, böyle bir jesti beklemediklerini ve şaşkın olduklarını dile getirerek arsaya cemevi yapılacağını duyurdu.

Bahçeli 6 dönümlük arsasını bağışlamıştı! Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği Nevşehir'deki arsaya cemevi yapılacağını söyledi.

A1

"BİZ DE OLDUKÇA ŞAŞIRDIK"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üzerine kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi 18 Aralık'ta Mersin’de düzenlenen mitingde ziyaret ederek Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’nun çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Şahin, ''Devlet bey, bizlerin bu yaklaşımı ile ilgili çok memnun olduğunu belirterek Nevşehir Hacıbektaş’ta bulunan arsasını bizlere hibe edeceğini söyledi. Biz de oldukça şaşırdık. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir jestti'' diye konuştu.

A2

"SİYASİ BİR MALZEME OLMASIN"

MHP lideri Bahçeli’nin hibe ettiği arsanın tapusunu bugün teslim aldıklarını söyleyen Şahin, "Dün Devlet bey lütfederek bizi aradılar, 'Tapunuzu alın' deyince biz daha da şaşırdık. Gerekli evrakları tamamlayarak, tapumuzu da Sayın Devlet Bahçeli’nin makamında kendi elinden aldık. Kendisine teşekkür ederek, bu arsayı nasıl değerlendirmemizi istediğini sorduk. Bunun üzerinde Devlet bey, 'Bu arsayı ben size bağışladım. Siz ne uygun görürseniz onu yapın' dedi. Biz de kendisine 'Sizin isminizi taşıyan bir yer yapmak istiyoruz' dediğimizde 'Aleviler üzerine yaptığımız yardımlar ve çalışmalar siyasi bir malzeme olmasın' diyerek, arsa üzerine yapılacak tesisin kararını büyük bir teveccühle bize bıraktılar. Kendisinin özel bir talebi olmadı; ama biz oraya bir cemevi yapacağız; bir aşevimiz, kültür merkezimiz olacak" dedi. (DHA)

Bahçeli aldığı kararı sosyal medyadan duyurdu Bahçeli aldığı kararı sosyal medyadan duyurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Levent Göktaş'a 'ağır ceza' yargılaması! Karar kabul edildiLevent Göktaş'a 'ağır ceza' yargılaması! Karar kabul edildi
İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdiİstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi
12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.