HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'den İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi! "Kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır"

Bahçeli'den İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi! "Kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır"

05.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına ilişkin sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Açıklamalarında sert tepki gösteren Bahçeli, "İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyorum" dedi.

Bahçeli'den İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi! "Kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır"

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya Türkiye'den sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli Mescid-i Aksa'da yaşananları "saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonlar" olarak niteleyerek kınadı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR İLKELLİK"

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan ayının kutlu iklimini iliklerimize kadar teneffüs ederken Mescid-i Aksa’ya yönelik menfur ve mütecaviz muamelelerden derin bir kaygı ve üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmeyi manevi ve milli bir sorumluluk olarak addediyorum.

"İsrail güvenlik güçlerinin terör yöntemlerini devreye sokarak, 4 Nisan 2023 akşamından itibaren Harem-i Şerif’in muazzez ve ihlal edilemez statüsünü tahrip etme, mukaddes dokusunu zedeleme girişimi kabul edilemez bir ilkelliktir. İsrail’in muamelesi düşmancadır.

"ÇOK TEHLİKELİ OLAYLARIN FİTİLİNİ TUTUŞTURMA İHTİMALİ..."

"Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra, insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

"İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor; Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum.

"Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır."

İlginizi Çekebilir

"Hemen sonlandırması lazım" diyerek sert çıktı! Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' tepkisi

"Hemen sonlandırması lazım" diyerek sert çıktı! Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' tepkisi

 İsrail polisinden Mescid-i Aksa baskını!

İsrail polisinden Mescid-i Aksa baskını!

 Türkiye'den sert tepki! Peş peşe açıklamalar...

Türkiye'den sert tepki! Peş peşe açıklamalar...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye hava sahasını kapattı! 3 Nisan'dan...Türkiye hava sahasını kapattı! 3 Nisan'dan...
O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...
İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri: "Kumpas..."
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.