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Bahçeli'den Sakarya'daki patlamayla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen, 3 askerin şehit olduğu patlamanın Türk milletini derinden üzdüğünü bildirdi.

Bahçeli'den Sakarya'daki patlamayla ilgili açıklama

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamasında, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür. Hendek'te bulunan bir taş ocağında, felaketin yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır. Bu kapsamda üç kahraman Jandarmamız şehit olmuş, altı kardeşimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz 2020 tarihli patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

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