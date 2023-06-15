HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'nin heyecanlandıran açıklamasının ardından MHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktır

Bahçeli'nin heyecanlandıran açıklamasının ardından MHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktır

15.06.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki, "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadeleri birçok ilçeyi heyecanlandırdı. Hangi ilçelerin il olacağı henüz belirlenmemişken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Devlet Bahçeli, bu güne kadar ne istediyse Cumhur İttifakı olarak yapılmıştır" diyen Alıcık, Aydın'ın bir ilçesi için 'mutlaka il olacaktır' dedi.

Bahçeli'nin heyecanlandıran açıklamasının ardından MHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktır

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, partisinin Nazilli ilçe hizmet binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Nazilli il olacak, şehrin takımı da satılmayacak" dedi.

2640c3ed-5618-446b-8edb-80bf97a98453

ŞEHRİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Nazilli Belediyesinin önceki 2 dönem belediye başkanlığı görevini üstlenen ve geçtiğimiz 2019 seçimlerinde başkanlığı kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, partisinin Nazilli ilçe hizmet binasında basın mensupları ile buluştu. Alıcık, gündemdeki Nazilli Belediyespor’un satılacak olduğu ve Nazilli’nin il olacağı iddialarını değerlendirdi.

ad

"BU TAKIM KATİYEN SATILMAMALI"

Nazilli Belediyespor ile ilgili konuşan Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyespor sevdamız, farklılığımızdır. Kimse Nazilli Belediyesporu aşağılara atamaz. Nazilli Belediyespor satılmamalıdır. Bu konu başka hiçbir şeye benzemez. Bu konuyu gündeme getirmek siyasi kayıptır. Ben Nazillispor için elimi taşın altına koyarım. Hep beraber de bunu yapalım. Nazilli Belediyespor satılmasın. Takımı alacak olanın da ne yapacağı belli zaten. Gerekirse yönetimde görev almama rağmen yöneticiler gibi ben de ödeme yapacağım. Nazillispor için kapı kapı dolaşacağız. En kolay şey satmaktır. Bizim Nazilli’den başka yaşayacak ve gidecek yerimiz yok. Laf olsun diye değil sahip çıkmak için yönetici olmamalı. Bu takım katiyen satılmamalıdır. Satılırsa vebali herkesindir. Her türlü sosyal faaliyetler arasında en önemlisi futboldur” dedi.

df

"NAZİLLİ MUTLAKA İL OLACAKTIR"

Konuşmasının devamında geçen 10 yıllık hizmet döneminden de söz eden ve “Biz karnemizin hesabını verdik” diyen Başkan Alıcık, “Bugün restorasyonu başlayan Arpaz Beyler Konağı’nın 100 küsur mirasçısını bir araya getiren ve hazırlıklarını tamamlayan benim. Nazilli Belediye Başkanlığına tekrar seçilmiş olsaydık bugün restorasyonunu biz yapacaktık. Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminalinin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne verilmemesi konusunda büyük mücadele verdik. Dün mücadelesini verdik ama bugün garajı biz elimizle teslim ettik. Nazilli’nin 82 mahallesinde de eserlerimiz var. Son olarak Atatürk’ün sözünü bugün yerine getirmek Cumhur İttifakımız için onurdur. Nazilli mutlaka il olacaktır. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, bu güne kadar ne istediyse Cumhur İttifakı olarak yapılmıştır. Bu da yapılacaktır. Bu da Cumhur İttifakı için bir onurdur” dedi.

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler 19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yaşındaki oğlu her şeyi anlattı! Üzerine benzin dökülüp yakılmış6 yaşındaki oğlu her şeyi anlattı! Üzerine benzin dökülüp yakılmış
İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
Nazilli Devlet Bahçeli ilçe il

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

Balta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

Balta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.