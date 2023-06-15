Bahçeli'nin heyecanlandıran açıklamasının ardından MHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktır

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, partisinin Nazilli ilçe hizmet binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Nazilli il olacak, şehrin takımı da satılmayacak" dedi.

ŞEHRİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Nazilli Belediyesinin önceki 2 dönem belediye başkanlığı görevini üstlenen ve geçtiğimiz 2019 seçimlerinde başkanlığı kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, partisinin Nazilli ilçe hizmet binasında basın mensupları ile buluştu. Alıcık, gündemdeki Nazilli Belediyespor’un satılacak olduğu ve Nazilli’nin il olacağı iddialarını değerlendirdi.

"BU TAKIM KATİYEN SATILMAMALI"

Nazilli Belediyespor ile ilgili konuşan Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyespor sevdamız, farklılığımızdır. Kimse Nazilli Belediyesporu aşağılara atamaz. Nazilli Belediyespor satılmamalıdır. Bu konu başka hiçbir şeye benzemez. Bu konuyu gündeme getirmek siyasi kayıptır. Ben Nazillispor için elimi taşın altına koyarım. Hep beraber de bunu yapalım. Nazilli Belediyespor satılmasın. Takımı alacak olanın da ne yapacağı belli zaten. Gerekirse yönetimde görev almama rağmen yöneticiler gibi ben de ödeme yapacağım. Nazillispor için kapı kapı dolaşacağız. En kolay şey satmaktır. Bizim Nazilli’den başka yaşayacak ve gidecek yerimiz yok. Laf olsun diye değil sahip çıkmak için yönetici olmamalı. Bu takım katiyen satılmamalıdır. Satılırsa vebali herkesindir. Her türlü sosyal faaliyetler arasında en önemlisi futboldur” dedi.

"NAZİLLİ MUTLAKA İL OLACAKTIR"

Konuşmasının devamında geçen 10 yıllık hizmet döneminden de söz eden ve “Biz karnemizin hesabını verdik” diyen Başkan Alıcık, “Bugün restorasyonu başlayan Arpaz Beyler Konağı’nın 100 küsur mirasçısını bir araya getiren ve hazırlıklarını tamamlayan benim. Nazilli Belediye Başkanlığına tekrar seçilmiş olsaydık bugün restorasyonunu biz yapacaktık. Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminalinin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne verilmemesi konusunda büyük mücadele verdik. Dün mücadelesini verdik ama bugün garajı biz elimizle teslim ettik. Nazilli’nin 82 mahallesinde de eserlerimiz var. Son olarak Atatürk’ün sözünü bugün yerine getirmek Cumhur İttifakımız için onurdur. Nazilli mutlaka il olacaktır. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, bu güne kadar ne istediyse Cumhur İttifakı olarak yapılmıştır. Bu da yapılacaktır. Bu da Cumhur İttifakı için bir onurdur” dedi.