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Bahçeli sert sözlerle hedef almıştı! İmamoğlu böyle yanıt verdi

13.04.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşıma zam yapılması sonrası "İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettendir" açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. İmamoğlu açıklamasında "4-5 ay önce klasik araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur" dedi.

Bahçeli sert sözlerle hedef almıştı! İmamoğlu böyle yanıt verdi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yapılan zam ile ilgili olarak "İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettendir" açıklamasını yaptı. Bahçeli'nin sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

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BAHÇELİ'YE YANIT: KAÇA DOLDURDUĞUNU AÇIKLAMALI

İBB'nin satın aldığı 160 yeni otobüsün ilk bölümünü oluşturan 30 yeni otobüs, dün İETT Edirnekapı Otobüs Garajı'nda düzenlenen törenle teslim alındı. Tören sonrası bir gazetecinin "Sayın Bahçeli'nin 'İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettendir' sözüne ne diyeceksiniz?" sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Ne yazık ki üzücü bir yorum olmuş. Cevap versem mi, vermesem mi? Şöyle diyeyim: Saygıdeğer Genel Başkan Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. Klasik araçları çok sever ve ara ara bindiğini de biliyorum, basından takip ettiğim kadarıyla. 4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur' diyeyim. O kadar diyeyim yani. Başka bir şey demek istemiyorum."

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İMAMOĞLU'NDAN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLAMASI: BEYEFENDİ İNCİNMİŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açmış olduğu 250 bin liralık manevi tazminat davasına ilişkin İmamoğlu "Beyefendi incinmiş. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili süreçlere müdahil olmasın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli MHP

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