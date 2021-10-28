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Bahçeli: Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır

28.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı kutlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır." dedi.

Bahçeli: Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabında yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, terörle mücadelede önemli mesajlar verip eleştirilerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Cumhuriyet, 98 yıl önce kutlu ve yüksek bir mücadelenin hak edilmiş mükâfatı olarak ilan edilmiş, böylelikle 19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ilk adım 29 Ekim 1923’de milletimizin emsalsiz ahlakıyla taçlanmıştır. Türk milleti parlak geleceğini kendi iradesiyle inşa etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, sömürgeci güçlere karşı muazzam bir dirilişin, muhteşem bir dirayetin eseri olarak tarihteki yerini almıştır. Tam bağımsızlık onuru kurtuluşumuzun inanç kaynağı, kuruluşumuzun itibar sancağı olarak tıpkı bir bayrak gibi milli gönüllerde dalgalanmıştır.

Milli Mücadele haklı ve haysiyetli bir duruşun adıdır. Cumhuriyet ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren fazilet timsali, milli egemenliğin tesis ve tecessüm zirvesidir. Teslimiyetçilerin bu zirveyi idrak etmesi beyhude bir çabadır.

Dün müstevlilerin oyunlarını kahramanlıklarla bozan aziz millet kudreti, bugün onların uzantılarını, işbirlikçilerini, husumet cephesinden toplanan hıyanet temsilcilerini tekraren bozguna uğratma amacına kilitlenmiş, bundan da zerre taviz vermeme iradesiyle kenetlenmiştir.

Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet’e giden yolları açan büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir.

Türkiye’nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu’ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.

Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.

Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.

Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet’in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Devlet Bahçeli
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