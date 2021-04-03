Bahçeli, vefatının 24'üncü yılında Alparslan Türkeş'i andı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefatının 24'üncü yıldönümü nedeniyle anma mesajı kaleme aldı. Türkeş'i ebediyete irtihalinin 24'üncü yıldönümünde hürmet ve rahmetle andıklarını bildiren Bahçeli, "Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, maalesef bu sene de manevi görevimizi Anıtmezar'da gerçekleştirememenin hüznünü yaşıyoruz. Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Fırtınalı yıllarda, çetin yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır. Dünyadaki bütün atılımlar, yüreği milleti için yanıp tutuşan, cefa çeken ve inançlarını samimiyetle savunan, yüksek iradeye ve sarsılmaz azme sahip seçkin insanların liderliği altında başlamış ve başarılmıştır" ifadelerini kullandı.

"MHP İLE ÜLKÜ OCAKLARI EMİN ELLERDEDİR"

"Büyük davaların çoğu, öncelikle, bu seçkin insanların omuzlarında taşınmış ve ancak onların heyecanıyla yoğrulduktan sonra tarihe ve insanlığa bir istikamet çizebilmiştir" diyen Bahçeli, mesajına şöyle devam etti: