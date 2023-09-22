HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçelievler'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkan silahlar dikkat çekti…

Bahçelievler'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkan silahlar dikkat çekti…

22.09.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden, 3'ü olay yerinde 1'i ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca buldu.

Bahçelievler'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkan silahlar dikkat çekti…

Bahçelievler’de dehşete düşüren bir kaza yaşandı. Saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana gelen kazada iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 EPG 224 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2

OTOMOBİLDE 2 ADET TABANCA BULUNDU

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORLARDI'

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

3

Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar seyir halindeki bir kamyon şoförünün çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin köprünün beton bloğuna çarptığı ve yardım için duran araçların olduğu görülüyor.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de şafak operasyonu, hepsi yakalandı! Dublör kullanıyorlarmış, aralarında avukat ve memurlar da varMersin'de şafak operasyonu, hepsi yakalandı! Dublör kullanıyorlarmış, aralarında avukat ve memurlar da var
Biden duyurdu! Dünya bu gelişmeyi konuşuyor...Biden duyurdu! Dünya bu gelişmeyi konuşuyor...
Güne yorgun başlıyorsanız dikkat! Uykusuz kalkmanın nedeni meğer buymuş, hemen kontrol ettirinGüne yorgun başlıyorsanız dikkat! Uykusuz kalkmanın nedeni meğer buymuş, hemen kontrol ettirin
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler silah beton kaza

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.