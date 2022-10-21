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Bahsi kazanan marul böyle görüntülendi! Liz Truss'ın istifasından sonra İngiltere'de ilginç görüntü

21.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihinin en büyük siyasi kaoslarından birini yaşayan İngiltere'de son olarak Liz Truss'ın istifası dünyayı hayrete düşürdü. Truss, başbakanlık görevine geldikten 45 gün sonra havlu attı ve marulla arasındaki bahiste kendisi üzerine oynayanları hayal kırıklığına uğrattı. Bahsi kazanan marul, dün gece saatlerinde parlamento binasının duvarlarını süsledi.

Bahsi kazanan marul böyle görüntülendi! Liz Truss'ın istifasından sonra İngiltere'de ilginç görüntü

İngiltere'de, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alındığından beri üst üste 4 başbakan istifa etti. Adı skandallara karıştıktan sonra istifasını sunan Boris Johson'ın yerine eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile eski Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen rekabetin kazananı Truss olmuştu. Ancak Truss'ın başbakanlık görevi süresine bir marulun raf ömründen fazlası biçilmedi.

"HANGİSİ DAHA ÖNCE BOZULUR?"

Birleşik Krallık'ın önde gelen yayın kuruluşlarından Daily Star, başbakanlık koltuğunu kazanan Truss'ı ti'ye alarak bir marula benzetmişti.

Sosyal medyadan canlı yayın başlatan kuruluş, Truss'ın fotoğrafıyla bir marulu yan yana koyarak hangisinin daha önce bozulacağına dair bir anket bile başlatmıştı.

KAZANAN MARUL OLDU

45 günlük görev süresinin son dönemlerinde politikalarının başarısızlığı gerekçe gösterilerek eleştiri oklarının hedefi haline gelen Truss, istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı ve görevi istifasını dün Kral Charles'a sundu.

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DEV MARULU GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bunun üzerine 1,5 ay önce çok konuşulan marul yeniden gündem oldu. Öyle ki, İngiltere'nin en merkezi noktalarından birinde dev boyuyla görünüyordu.

Dün akşam saatlerinde, Britanya Parlamentosu binasının dış cephesine meşhur marulun görüntüsü yansıtıldı.

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