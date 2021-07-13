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Bakan Akar: ABD ile mutabık kaldığımız konular var

13.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Görüşmeler doğrultusunda ABD Savunma Bakanı Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Biden ile görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Akar: ABD ile mutabık kaldığımız konular var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sorularını yanıtladı.

"SÜREÇ BAŞLADI"

Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmeleri hatırlatılarak sürecin nasıl gittiğinin sorulması üzerine Akar, "Biz, 'Afgan kardeşlerimiz', 'kardeş Afganistan' diyoruz. Onlarla köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın siyasi, sosyal yapısı ile içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile ABD arasında gerek teknik heyetler gerekse Savunma Bakanları arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Akar, "Gayet yapıcı, gayet olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar devam ediyor. Afganistan'a yardımcı olmak isteyen diğer ülkeler var, onlarla da konuşuyoruz. Çok yönlü bir olay. Hem Afgan kardeşlerimizle hem NATO, AB, uluslararası toplumla süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"MUTABIK KALDIĞIMIZ KONULAR VAR"

Görüşmelerin ardından yakın zamanda atılacak bir somut adımın olup olmadığı sorulan Akar, "Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden ile görüştü. Biz ABD'li mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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"TÜM İHTİMALLERİ ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin, Afganistan'daki tüm faaliyetlerini Afgan kardeşlerinin menfaatleri doğrultusunda yerine getirdiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"20 senedir oradayız. Muharip görev almadık. Danışmanlık yaptık, bakım, onarım, inşaat görevlerini yerine getirdik. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı 6 yıldır işletiyoruz. Şimdi de bunun devamı... Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunlar Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir."

Taliban'ın ülkede etki alanının giderek yayılmasına ilişkin soruya da Akar, "Tacikistan, Özbekistan sınır güvenliği dahil oradaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye yönelik olası göç dalgasına bakıyoruz. Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok" yanıtını verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Amerika Hulusi Akar
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