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Bakan Akar 'Bütün göstergeler bunu gösteriyor' diyerek duyurdu: Terör belasından ülkemizi kurtacağız

20.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları Mehmetçik yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İnşallah bütün göstergeler bunu gösteriyor, bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve milletimizin bekasını ve refahını sağlamak suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar 'Bütün göstergeler bunu gösteriyor' diyerek duyurdu: Terör belasından ülkemizi kurtacağız

Ramazan Bayramı nedeniyle Kayseri Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli otomobil TOGG ile geldi.

Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Kayseri'mizde bir bayramı karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bildiğiniz gibi Kayseri'deki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Büyüyen ve her zaman daha da güçlenen Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan büyümeyle alakalı çalışmalarımız sürerken diğer taraftan ülkemiz ve milletimizin büyümesine karşı risk, tehdit ve tehlike oluşturan terörle mücadelemiz devam ediyor. Bütün asırlardan beri en büyük felaket olarak karşılaştığımız depremle mücadelemiz devam ediyor. Ekonomik mücadelemiz devam ediyor. İlk andan itibaren devletimiz depremzedelerin yanına koştu.

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Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz ellerinden geldiğince ulusal yarayı sarmak için gayret gösterdiler. Gerçekten bu bizim için büyük bir şans. Mensubu olduğumuz milletle ne kadar övünsek azdır. Sadece devlet değil, aynı zamanda milletimiz de seferber oldu" diye konuştu.

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'TERÖRLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Terör konusuna değinen Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları Mehmetçik yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İnşallah bütün göstergeler bunu gösteriyor, bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve milletimizin bekasını ve refahını sağlamak suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz büyük ülke, ülkemiz güçlü ülke. Daha büyük, daha güçlü olmak için de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. 85 milyonun tek yürek olarak çalışmasıyla inşallah bütün engelleri aşacağız. Sizlerin sevgisi, güveni, duası olduğu müddetçe bizim silahlı kuvvetler olarak, ülke olarak, devlet olarak aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz zorluk yok. Buna da bütün kalbimizle inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar terör operasyonu

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