Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: Geri dönüşler için her türlü çabayı gösteriyoruz

Son günlerin en önemli meselelerinden olan göç ve mülteci sorununa ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Akar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Hudutların korunması milli meseledir, Mehmetçik gerekenleri başarılı şekilde yapıyor. Yalan haber, video ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli müteyakkız olmalı ve gerçekleri görebilmeli.

BM kriterlerine göre geri dönüş için her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir.



