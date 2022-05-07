HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: Geri dönüşler için her türlü çabayı gösteriyoruz

Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: Geri dönüşler için her türlü çabayı gösteriyoruz

07.05.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sığınmacı göçü ve mülteci sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türkiye'ye gelen göçmenler" adı altında dolaşan videolarla ilgili konuşan Akar, "Yalan haber, video ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor." dedi. Akar ayrıca, geri dönüşler için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: Geri dönüşler için her türlü çabayı gösteriyoruz

Son günlerin en önemli meselelerinden olan göç ve mülteci sorununa ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Akar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Hudutların korunması milli meseledir, Mehmetçik gerekenleri başarılı şekilde yapıyor. Yalan haber, video ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli müteyakkız olmalı ve gerçekleri görebilmeli.

BM kriterlerine göre geri dönüş için her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir.

thumbs_b_c_f40cb50570c45d2b834dd69bc0205a64

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vız gelir tırıs gider! Hiç umurumda değil…''Vız gelir tırıs gider! Hiç umurumda değil…'
Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"
Bütün dünya bu kararı konuşuyor! Artık yasakBütün dünya bu kararı konuşuyor! Artık yasak
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Düzensiz göçmenlerle ilgili yeni gelişme!

Düzensiz göçmenlerle ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.