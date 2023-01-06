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Bakan Akar'dan "terörle mücadelede kararlılık" mesajı

06.01.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta temaslarda bulunan Milli Savunma Hulusi Akar, "terörle mücadelede kararlılık" mesajı verdi. Bakan Akar, "Yurt içinde kökü kazınmakta olan teröristlerin yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanmakta." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan "terörle mücadelede kararlılık" mesajı

Milli Savunma Hulusi Hulusi Akar, "Yurt içinde kökü kazınmakta olan teröristlerin yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanmakta. Onların bütün barınakları, sığınakları, inleri Mehmetçik tarafından başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor." dedi.

Akar, Tokat Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

"Yiğitler yatağı" olarak nitelendirilen Anadolu'nun incisi Tokat'ta bulunmaktan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu gururu ifade eden Akar, konuşmasının başında şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

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Şehit aileleri ve gazilerin tüm toplum nezdindeki önemine vurgu yapan Akar, şehitlerin ve gazilerin kanları sayesinde bu toprakların vatan olduğunu belirtti.

"TERÖRİSTLERİN YURT DIŞINDAKİ KALINTILARI DA MEHMETÇİK TARAFINDAN KOVALANMAKTA"

Terörle mücadelenin tek yürek, tek yumruk olarak sürdüğünü ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"85 milyon vatandaşımızın güvenliği, savunmasına yönelik gayret içindeyiz. Faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Yurt içinde kökü kazınmakta olan teröristlerin yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanmakta. Onların bütün barınakları, sığınakları, inleri Mehmetçik tarafından başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Asil milletimizi 40 yıldır başına bela olan bu musibetten kurtarmakta kararlıyız, amacımız bu."

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Şehit ailelerinin ve gazilerin yakın ilgisiyle karşılanan Bakan Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da eşlik etti.

Öte yandan Bakan Akar, faaliyet öncesi cuma namazını kıldığı Gazi Osman Paşa Camisi'nin çıkışında vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. (AA)

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Tokat Hulusi Akar

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