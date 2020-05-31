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  4. Bakan Akar duyurmuştu! Kışlalarda terhisler bugün başladı

Bakan Akar duyurmuştu! Kışlalarda terhisler bugün başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başlıyor. Yaklaşık 66 bin yükümlü bugünden itibaren terhis belgelerini alarak yakınlarına kavuşmak için kışlalardan ayrılacak.

Bakan Akar duyurmuştu! Kışlalarda terhisler bugün başladı

Terhis tarihleri gelen askerler 18 Mayıs’tan bu yana görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutuluyordu.

BAKAN AKAR DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhislerin 31 Mayıs’ta başlayacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde, “Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı” diyerek vermişti.

BEDELLİLER 20 HAZİRAN’DA

Bedelli başvurusu yapanların sevk tarihi ise 20 Haziran’da başlayacak. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet’ten duyurulacak. 11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran’da yapılacak. 20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecek. Yurtdışından bedelli askerlik için gelecek olanların ise sevk belgelerinin alınacağı tarihten en az 14 gün önce yurda giriş yaparak gözetim sürecine uymalarının şart olduğu bildirildi.


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