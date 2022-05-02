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Bakan Akar ile Şoygu arasında kritik görüşme

02.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Bakan Akar, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Akar ile Şoygu arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar görüşmede, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini ve başta Mariupol olmak üzere, sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.

Bakan Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Hulusi Akar

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