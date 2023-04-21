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Bakan Akar, ilk Altay tankının teslim alınacağı tarihi açıkladı

21.04.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak" dedi.

Bakan Akar, ilk Altay tankının teslim alınacağı tarihi açıkladı

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8’inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya personelin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayinde sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.

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"BU DA BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR SEVİNÇ VE ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLACAK"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni 'amiral gemisi' TCG Anadolu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, "Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay’ı da alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayindeki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bütün göstergelere göre işin sonuna doğru geliyor gibiyiz. Hiçbir şekilde rehavet, şımarıklık, dikkatsizlik yok. Hassasiyetten ödün vermeyecek, aynı ciddiyet, samimiyet ve dikkatle baskıyı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, 40 yıldır Türkiye'nin başına musallat olan terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Son bir hafta içinde 12’si Suriye’nin, 6’sı ise Irak’ın kuzeyinde olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin 'kale' olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği 'Çemçö' adı verilen bölgenin kontrol altına alınmasından dolayı personeli kutlayan Akar, "Bu önemli bir gelişmeydi. Bu aşamayı da geçtik. Kararlıkla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

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Hulusi Akar altay tankı

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