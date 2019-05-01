Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Tilak Marapana ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Katar’da düzenlenen Asya İş Birliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere başkent Doha’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Tilak Marapana ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

“Türkiye, Asya İşbirliği Diyaloğu’nun Dönem Başkanlığı’nı Katar’dan devralıyor”

Katar programı hakkında sosyal medya hesabından da değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Asya, küresel ekonomik faaliyetin merkezine dönüşüyor. Çok boyutlu dış politikasıyla farklı coğrafyalarda aktif rol oynayan Türkiye, Asya İşbirliği Diyaloğu’nun Dönem Başkanlığı’nı Katar’dan devralıyor. Amacımız Asya’da da ekonomik işbirliğinin derinleşmesine öncülük etmek” ifadelerini kullandı.

