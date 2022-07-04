Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Ermenistan mesajı: 'Neden olmasın?'

Bakan Çavuşoğlu Ermenistan ve Avusturya'ya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Ermenistan'la normalleşme süreciyle ilgili konuşurken "Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, Avusturya ile ilgili ise "Türkiye’nin Avusturya’daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var?" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRAKİ GÖRÜŞMELER NİYE TÜRKİYE VE ERMENİSTAN'DA OLMASIN?"

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Ermenistan’la normalleşme süreci) "Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan’ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan’da olmasın? Henüz Ermenistan buna hazır değil. İleride bu tür görüşmeler olabilir."

Avusturya’nın Türkiye’nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Türkiye’nin Avusturya’daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Farklı düşünebiliriz ama bunu adeta düşmanlık içerecek şekilde ifade etmenin anlamı yok.



