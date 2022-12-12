Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü: Bakanımızın gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz

TBMM'deki bütçe görüşmelerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri damgasını vurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ardından söz alan Bakan Çavuşoğlu, bakanlık bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati ile ilgili, "gözlerdeki ışıltı" sözleri ise Meclis'i güldürdü.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM'deki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dönerek söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

"GÖZLERİNDE IŞILTI VARSA TALEBİMİZİ İLETİYORUZ"

Kısıtlı kaynaklarının olduğunu ve mütevazı bütçelerini en etkili şekilde kullandıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bütçemiz bittiği zaman da sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz, gözlerinde ışıltı yoksa o demeden 'Sayın Bakanımız bugün gidelim yarın gelelim' diyoruz. Sağ olsun, ne zaman ihtiyacımız olsa da ilave bütçemiz... Çünkü biz dövizle harcama yapan bir bakanlığız. Veriyorlar, kendisine çok teşekkür ediyorum."