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Bakan Çavuşoğlu reklam verdi, CHP itiraz etti: Görseldeki o detaya izin verilmedi! Kaldırılan afişlerin yerine...

02.05.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Antalya 1. sıra milletvekili olarak sahalara inen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan bayramı öncesinde kentte afişlerle reklam verdi. Afişlerde Çavuşoğlu'nun kendi fotoğrafı ile Türk bayrağı taşıyan bir kız çocuğunun fotoğrafı yer aldı. CHP'nin afişlerin kaldırılması yönünde itiraz etmesi üzerine afişlerin kaldırılmasının "kanun gereği olduğu" anlaşıldı. Çavuşoğlu'nun kaldırılan afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting afişleri asıldı.

Bakan Çavuşoğlu reklam verdi, CHP itiraz etti: Görseldeki o detaya izin verilmedi! Kaldırılan afişlerin yerine...

Bakan Çavuşoğlu'nun milletvekili adaylığıyla ilgili Antalya'nın çeşitli noktalarında afişlerle verdiği reklama CHP'den itiraz geldi. Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını karara bağladı. Çavuşoğlu'nun afişleri, görselde Türk bayrağı yer aldığı gerekçesiyle kaldırıldı.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ REKLAM VERDİ

Dışişleri Bakanı ve AK Parti'nin Antalya 1'inci sıra milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentin farklı yerlerindeki bilboardlara, üzerinde kendi fotoğrafı ve Türk bayrağı taşıyan bir kız çocuğunun fotoğrafının yer aldığı, 'Birlikte Nice Bayramlara' yazılı afişlerle reklam verdi. CHP, Türk bayrağı kullanıldığı gerekçesiyle Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu'na afişlerin kaldırılması için başvuruda bulundu.

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CHP'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ: "AFİŞLERİN KALDIRILMASININ KANUN GEREĞİ OLDUĞU ANLAŞILDI"

Muratpaşa 1'inci İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını kabul ederek afişlerin kaldırılmasına, kararın gereğinin yapılması için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verdi. 30 Nisan tarihli kararda şu ifadeler yer aldı:

“298 sayılı kanunun 58'nci maddesine; 'Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması yasaktır' şeklinde yasal düzenleme yapılmıştır. Belirtilen afişlerin Güllük Caddesi'nde bilboarlarda bulunduğu tespit edilerek, bahse konu afişlerin kaldırılması kanun gereği olduğu anlaşılmakla, itirazcının itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

ÇAVUŞOĞLU'NUN YERİNE ERDOĞAN'IN MİTİNG AFİŞİ ASILDI

İlçe seçim kurulunun kararı sonrasında Çavuşoğlu'nun bayraklı afişleri kaldırdıldı. Bahse konu bilboardda, Çavuşoğlu'nun afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişinin yer aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Mevlüt Çavuşoğlu Türk bayrağı

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