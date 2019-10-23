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Bakan Çavuşoğlu: Suriye mutabakatı tarihe geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: Suriye mutabakatı tarihe geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir. (Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz.

Türkiye'nin çabaları, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçti. Önemli olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkmasıydı, güvenli bölgede yerel yönetimler kurulacak. (Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu. Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak.

"REJİMLE DOĞRUDAN TEMAS YOK"

Rejimle doğrudan bir temasımız yok. İstihbari düzeyde temaslar olabilir bu doğaldır. (Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı

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