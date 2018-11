Bakan Çavuşoğlu: Yaptığı iğrenç, o, insanları parçalamayı seviyor

"BIRAKIN YARGI İŞİNİ YAPSIN"



Çavuşoğlu Kavala hakkında iddianamenin hazır olmamasının hatırlatılması üzerine, “Bırakın da yargı işini yapsın. Ama bir konuda size hak veriyorum; iddianame bir an önce ortaya konulmalı. Gözaltı süresi kısaltılmalı. Bunun için şu anda çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı aralık ortasında bir reform paketini tanıtacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin amacının AB'ye tam üye olarak girmek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Eğer AB bunu istemiyorsa bize bunu söylemeli. 2016 yılında mülteci anlaşması imzaladık. AB o zaman 3 milyar avro ödemeyi ve içinde yargı ve güvenliğin de bulunduğu 5 fasıl açmayı taahhüt etti. Ancak kısa süre sonra komisyon yeni fasıl açılmamasına karar verdi. Bu anlaşmaya aykırı.” eleştirisinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığının Türkiye'deki bazı gazetecilerin siyasi tutuklu olduğunu ifade etmesini yanlış bulduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu konunun yargının alanına girdiğini hatırlattı.

"CAN DÜNDAR CASUSLUKTAN 5 YIL CEZA ALDI"



Çavuşoğlu, Almanya'ya verilen iade talebi listesinde Can Dündar'ın isminin olup olmadığının sorulması üzerine Can Dündar'ın casusluk nedeniyle Türkiye'de 5 yıl hapis cezası aldığını, bunun Almanya'da da ağır bir suç olduğunu ancak Türkiye'ye karşı olanların Almanya'da bir kahraman haline geldiğini belirtti.

Can Dündar meselesindeki görüş ayrılığına değinen Çavuşoğlu “İşte sorun olan bu. Almanlar ve Avrupalılar her zaman bize bağımsız yargının ne olduğu konusunda ders vermeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Türk adaletine nasıl karar vermesi gerektiği konusunda talimat vermeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış” dedi.