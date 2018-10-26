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Bakan Dönmez, Alman mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

Bakan Dönmez, Alman mevkidaşıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Dönmez ile Altmaier'in görüşmesi, sabah saatlerinde Ankara'da gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye ve Almanya arasında süregelen iş birliğiyle yatırım fırsatlarını görüşen iki bakan, bölgesel projeleri ve gelişmeleri değerlendirdi.

Ayrıca, Türk-Alman Enerji Forumu kapsamında yapılan 4 ayrı çalışma grubu toplantısının sonuçlarını masaya yatıran bakanlar, karşılıklı memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından, Dönmez ve Altmaier'in yanı sıra Türk-Alman enerji şirketlerinin üst yöneticilerinin de bulunduğu geniş katılımlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Fatih Dönmez Peter Altmaier

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