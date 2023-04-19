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  4. Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı: Yarın hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim

Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı: Yarın hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim

19.04.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazla ilgili bilgiler veren Dönmez, "Bugüne kadar tükettiğimiz gazın yüzde 1'ini üretebiliyorduk. Bununla çok büyük bir fark yaratmış olduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız. Ben kendi adıma, yarın hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı: Yarın hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık sona gelindiğini söyleyen Bakan Dönmez, "27 Nisan'da ilk nükleer yakıt gelmiş olacak. Üç üniteyi de devreye aldığımızda Türkiye’de kullanılan elektriğin yüzde 10’unu sadece bir sahada üretebilir hale geleceğiz." dedi.

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
" İşin hikayesi 2020 Ağustos ayına gidiyor. 29 Mayıs'ta sondaj gemisini göndermiştik. İlk andan itibaren mühendislik çalışmalarımıza başladık. Gerekli ekipmanları, malzemeleri tedarik ettik. Gazı karaya çıkardık biliyorsunuz, testlerimiz yapılıyor. İnşallah yarın gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Ham gaz geliyor, rafineri tesisinde ayrıştırılacak, bir iki hafta kalibrasyon işlemi olacak. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Burada 5 rezervuardan üretim yapabiliyoruz. Burada ilk defa denenen yenilikler de oldu. "

"HERKESİ MUTLU EDECEK BİR MÜJDENİN GELECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

"Biz bu projeyle beyin göçünü tersine çevirdik. Uluslararası projelerde yer alan arkadaşlarımızı biz buraya getirdik. Bugüne kadar tükettiğimiz gazın yüzde 1'ini üretebiliyorduk. Bununla çok büyük bir fark yaratmış olduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız. 710 milyar metreküp doğal gaz sadece konutların tüketimi açısından baktığımızda Türkiye’nin 35 yılına denk gelir. Ben kendi adıma, yarın hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim.

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"KARADENİZ YÜKSEK BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR"

"Karadeniz, Hazar Denizi'nin potansiyelini içeriyor. Karadeniz Avrupa için yeni bir Kuzey Denizi olabilir. Yüksek bir potansiyeli barındırıyor. Bundan sonra atacağımız adımlar için de umut vadediyor. Trabzon-Rize açıklarında sismik çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki beklenti doğal gazdan ziyade sanki biraz daha petrol ağırlıklı gibi duruyor. 1 yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra Orta Karadeniz'e geçebiliriz. "

GABAR DAĞI'NDA PETROL ARAMALARI

"Önemli bir çalışmamız daha devam ediyor. Orada bir sondaj çalışmamıza başladık. Tahmin ediyorum 1 hafta içerisinde bir bilgi gelebilir. Gabar'dan potansiyel olarak, olumlu neticelenirse 150 milyon varilden fazlasını bekliyoruz. 200'e yakın kuyu planlamamız var. Şırnak'taki petrol aramalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

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AKKUYU'DA SON DURUM

"Artık sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt gelmiş olacak. Ardından diğer üç üniteyi de devreye aldığımızda Türkiye’de kullanılan elektriğin yüzde 10’unu sadece bir sahada üretebilir hale geleceğiz. Nükleer santral için güvenlik ve depremsellikle ilgili vatandaşın endişesi olmasın. Proje 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Bölgedeki haritaya baktığımız zaman yakınında bir fay hattı olmadığını görüyoruz. Akkuyu, uluslararası denetimlere de açık bulunuyor."

"DOĞAL GAZ VE PETROL ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

"Sinop için bu yıl içerisinde ilk görüşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz. 2-3 yıl içerisinde ilk kazmanın vurulacağını tahmin ediyoruz. Zonguldak havzası 150-200 yıldır taş kömürünü çıkarıyor. Zonguldak'ta bir de kok kömür tesisi kurmayı planlıyoruz. Elektrik üretiminde yüzde 60 oranında bir yerlilik söz konusu. Biz bu yeni dönemde yerlilik oranlarını artırmayı devam edeceğiz. Doğal gaz ve petrol çalışmalarımız devam edecek. Öte yandan tabii kaynaklar, yani madencilik faaliyetlerinde de. Madencilik kapasitemizi de artırmayı hedefliyoruz. Bir takım engellerle de karşılaşıyoruz. Çevreye zarar verildiği düşünülüyor. Biz bunlara dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez

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