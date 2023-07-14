Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

ASEAN 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Cakarta’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı marjında bugün (14 Temmuz) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Vilnius’ta yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların takibi ve Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de ayrı ayrı görüştü.

