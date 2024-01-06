Bakan Fidan-Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama! F-16, İsveç'in NATO üyeliği, Gazze...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün akşam temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelmişti. Blinken, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Toplantıda ne konuşulduğu merak edilirken ilk açıklama geldi.

"NİHAİ KARAR TBMM'YE AİT"

Yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini, İsveç’in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu belirttiği aktarıldı.

İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: AA







