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  4. Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla F-16 teması

Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla F-16 teması

27.12.2023 16:54 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği, F-16 süreci ve Gazze konuları ele alındı.

Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla F-16 teması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 satışıyla ilgili olarak, Türkiye tarafından ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Bakan Fidan, Gazze’de bir an önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.

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Antony Blinken Hakan Fidan
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