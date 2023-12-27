Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla F-16 teması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 satışıyla ilgili olarak, Türkiye tarafından ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Bakan Fidan, Gazze’de bir an önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.





