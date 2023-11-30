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  4. Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru kazada şehit oldu

Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru kazada şehit oldu

30.11.2023 23:46 | Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Acı haberi duyuran Bakan Göktaş "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz Musa Erdem’in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru kazada şehit oldu

Alınan bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Bakanı Göktaş, cadde üzerinde bulunan bir eve taziye ziyaretine bulunmaya gitti.

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AŞIRI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI

Taziyenin ardından evden ayrılan Bakan Göktaş'ı koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem ve yanında bulunan bir polis memuru daha Bakan'ın arkasından gitmek için yolun karşısında bulunan otomobillerine doğru ilerlediler. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, koruma memuru Erdem’e çarptı.

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Erdem, otomobilin çarpmasıyla yolun karşı şeridine fırladı. Erdem, bu sırada karşı şeritten gelen bir otomobilin altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan kazayı öğrenen Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, Polis Memuru Musa Erdem’in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı. Şehidimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan ve görevi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Polis Memuru Musa Erdem, araç çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyetimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi. (İHA-DHA)

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