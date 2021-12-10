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  4. Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

10.12.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Gül, uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden mahkemeye gitmeden tazminat hakkı getirileceğini bildirdi.

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı, caydırıcı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık." dedi. Gül ayrıca 2022 yılında 12 bin yeni personel alınacağını da duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit Gül taciz
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