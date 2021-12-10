Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı, caydırıcı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık." dedi. Gül ayrıca 2022 yılında 12 bin yeni personel alınacağını da duyurdu.

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