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Bakan Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi hakkında açıklama: ‘Mutlaka olacak’

21.06.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisi hakkındaki soruya yönelik açıklamasında “Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisine ilişkin, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." dedi.

Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

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Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." yanıtını verdi.

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