HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! 'En kısa zamanda...'

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! 'En kısa zamanda...'

01.09.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması geldi. "Hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor" diyen Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'u en kısa zamanda yaparak bu risk ve tehlikelerin ortadan kaldırılacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! 'En kısa zamanda...'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beykoz Poyrazköy'de 2022-2023 balıkçılık sezonu açılışına katılmadan önce Poyrazköy Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Karaismailoğlu daha sonra balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

bakan-karaismailoglu-balikcilik-sezonu-acilisina-katildi_3566_dhaphoto5

Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, balıkçıların dört buçuk aylık bir aradan sonra yeni sezona hazır olduklarını ifade ederek, balıkçıların tüm vatandaşların sofrasına ucuz ve kaliteli balık göndermek için büyük bir özveriyle çalışacaklarını ve emek üreteceklerini söyledi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı dünyanın en zor geçiş güzergahlarından bir tanesi. Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. Onun için de en kısa zamanda Kanal İstanbul'u da yaparak Boğaz'daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca koronavirüse yakalandı!Bakan Koca koronavirüse yakalandı!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldıCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı
"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!
Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Adil Karaismailoğlu ulaştırma ve altyapı bakanı

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Sivas'ta feci kaza! Minibüs ve kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ta feci kaza! Minibüs ve kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

İlginizi Çekebilir

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.