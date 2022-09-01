Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! 'En kısa zamanda...'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beykoz Poyrazköy'de 2022-2023 balıkçılık sezonu açılışına katılmadan önce Poyrazköy Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Karaismailoğlu daha sonra balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, balıkçıların dört buçuk aylık bir aradan sonra yeni sezona hazır olduklarını ifade ederek, balıkçıların tüm vatandaşların sofrasına ucuz ve kaliteli balık göndermek için büyük bir özveriyle çalışacaklarını ve emek üreteceklerini söyledi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı dünyanın en zor geçiş güzergahlarından bir tanesi. Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. Onun için de en kısa zamanda Kanal İstanbul'u da yaparak Boğaz'daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

