Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çanakkale Savaşı'nın, büyük Türk Milleti'nin, bugünkü coğrafyası üzerinde sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğunu ve hiçbir kuvvetin onu Anadolu'dan koparamayacağını, bütün dünyaya ilan ettiği bir destan olduğunu vurguladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi şan ve şerefle dolu büyük milletimizin; vatanına, hürriyetine, mukaddes değerlerine bağlılığının timsali Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla idrak ediyoruz. Çanakkale Savaşı, büyük Türk Milleti’nin, bugünkü coğrafyamız üzerinde sonsuza kadar yaşamaya kararlı olduğunu ve hiçbir kuvvetin onu Anadolu'dan koparamayacağını, süngü, mermi ve yüksek iman gücü ile bütün dünyaya ilan ettiği bir destandır. Saraybosna'dan Şam'a, Üsküp'ten Bağdat'a, Diyarbakır'dan Bakü'ye bütün Müslüman unsurların şehit verdiği Çanakkale Destanı, İslam ümmetinin en aziz diriliş ve direniş hareketidir. Çanakkale direnişi, yüz binlerce milli kahramanın, namus bildiğimiz mefhumların zedelenmemesi, vatanın ve milletin bekası için gözünü kırpmadan canını feda etmekten asla çekinmediği tarihi ve emsalsiz bir meydan okumadır. Çanakkale Savaşı, askeri bir başarı olmasının yanında; izzetinefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir."