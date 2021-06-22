Bakan Koca açıkladı! 1 günde 1 milyon 195 bin 426 doz aşı

Koca, sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.

Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı." bilgisini aktardı.

Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu) — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021

"GÜNÜN SEMBOL İSMİ"

Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı." ifadesini kullandı.

Koca, paylaşımında Emine Altuner'in fotoğrafına da yer verdi. (AA)

BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 18.56’da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı. pic.twitter.com/GDjJS9qwFP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021



