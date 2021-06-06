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  4. Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz

Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz

06.06.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" dedi.

Bakan Koca: Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarına dikkat çekmek için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Koca, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" notuyla paylaştığı videoda "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" ifadelerine yer verildi.


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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