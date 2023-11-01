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  4. Bakan Koca'dan açıklama geldi: Bursa'da hekimi darbeden kişi tutuklandı

Bakan Koca'dan açıklama geldi: Bursa'da hekimi darbeden kişi tutuklandı

01.11.2023 21:16 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde bir doktoru darbeden ve sonrasında gözaltına alınan şahsın tutuklandığını açıkladı.

Bakan Koca'dan açıklama geldi: Bursa'da hekimi darbeden kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde bir doktoru darbeden ve sonrasında gözaltına alınan şahsın tutuklandığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Şehir Hastanesi'nde 30 Ekimde meydana gelen şiddet olayında bir hekim arkadaşımızı darp eden ve olay üzerine hastane polisi tarafından gözaltına alınan, hasta yakını olduğu belirlenen saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalete güveniyoruz. Saldırganın başkalarına ders olacak bir cezaya çarptırılacağına inancımız tam" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Fahrettin Koca hekim

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